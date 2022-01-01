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Печки-лавочки Печки-лавочки
Киноафиша Фильмы Печки-лавочки Печки-лавочки, 1972: актеры и роли
Печки-лавочки 1972 / СССР
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Печки-лавочки, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin
В ролях
Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Всеволод Санаев Всеволод Санаев
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