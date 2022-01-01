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Каток и скрипка
Каток и скрипка, 1961: актеры и роли
Каток и скрипка
1961 / СССР
7.7
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Каток и скрипка, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский
Andrei Tarkovsky
В ролях
Игорь Фомченко
Igor Fomchenko
Владимир Заманский
Марина Аджубей
Marina Adzhubei
Юра Бруссер
Слава Борисов
Саша Витославский
Саша Ильин
Людмила Семенова
Антонина Максимова
Наталья Архангельская
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