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Каток и скрипка Каток и скрипка
Киноафиша Фильмы Каток и скрипка Каток и скрипка, 1961: актеры и роли
Каток и скрипка 1961 / СССР
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Каток и скрипка, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
В ролях
Игорь Фомченко Igor Fomchenko Владимир Заманский Владимир Заманский Марина Аджубей Marina Adzhubei Юра Бруссер Слава Борисов Саша Витославский Саша Ильин Людмила Семенова Антонина Максимова Наталья Архангельская
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