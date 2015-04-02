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Посейдон Посейдон
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Poseidon Посейдон 2006 / США
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Посейдон»

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Наша рецензия

Вольфганга Петерсена в последнее время определенно тянет к морю. В «Идеальном шторме» он живописует страсти по рыболовецкому судну, в «Трое» рисует прелести ахейского путешествия к берегам Илиона, в «“Посейдоне”» сталкивает одноименный круизный лайнер с гигантской волной-убийцей. Можно, конечно, предположить, что Петерсен затосковал по водному антуражу «Лодки», лучшего своего фильма теперь уже четвертьвековой давности, где мощный экзистенциальный заряд перекрывал потенциальные ресурсы…

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Helgа 2 апреля 2015, 12:51
Тоже собираюсь на этот фильм, во-первых режиссёр Вольфганг Петерсен, во-вторых актёры довольно-таки интересные подобрались!✊ Ну а в третьих я слышала, что Вольфганг Петерсен в этом фильме отказался от компьютерных спецэффектов! Хотя в это как-то с трудом вериться, при нынешнем-то уровне киноиндустрии. Или может я неправильно поняла?✊ Но в любом случае интересно посмотреть результат, да ещё и на большом экране.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Musician 2 апреля 2015, 12:51
В общем, посмотрел вчера. Неплохой фильм... Больше всего жалко папашку (бывшего мэра Нью-Йорка). Ну а про ляпы я молчу... Про то, как долго герои плавают под водой, про то, как быстро девушка захлебнулась (ее бы легко откачали, но не получилось... видимо потому, как головой стукнулась), про ручки дверей, поворачиваемые вниз на перевернутом корабле, и про планы корабля, висящие неперевернуто... Ну а самый главный ляп про саму волну. Дети в школе на уроке географии изучают про цунами. Такая 20-метровая волна может быть только на мелководье и на побережье... Циркуляция воды в цунами такова, что в открытом океане кораблик вроде "Посейдона" даже не заметил бы ее... Ну что для такого кораблика волна в 1,5 метра (а никак не в 20)?! А вот история с дедулькой понравилась... Ведь, действительно, хотел выброситься в море, а передумал ведь... Слушайте, а мне кто пояснит, этот дедулька не традиционной ориентации?? Он там говорил по какого-то мужчину, которого любил... Или мне это показалось?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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