Лука Лионелло Luca Lionello
Дата рождения
9 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Фильмография Лука Лионелло

Жанр
Год
Родственные души 6.1
Родственные души Nonostante
драма, фэнтези 2024, Италия
Молодой Папа 5
Молодой Папа Padre Pio
биография, драма 2022, Германия / Италия / Великобритания / США
Затопленный город 5.9
Затопленный город
драма, фэнтези, ужасы 2020, Италия
Невидимый игрок 6.2
Невидимый игрок Il Giocatore Invisibile
драма 2017, Италия
Пазолини 5.8
Пазолини Pasolini
драма, биография 2014, Франция / Италия / Бельгия
Мы дети твои 6.8
Мы дети твои Figli di Maam
драма, фэнтези 2014, Италия
Парень с обложки – последняя революция 7
Парень с обложки – последняя революция Cover Boy – L’ultima rivoluzione
драма 2007, Италия
Мария 5.8
Мария Mary
драма 2005, Италия / Франция / США
Страсти Христовы 7.5
Страсти Христовы The Passion of the Christ
драма 2004, США
