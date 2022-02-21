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Юен Чор
Юен Чор Chor Yuen
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Юен Чор

Chor Yuen

Дата рождения
8 октября 1934
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
21 февраля 2022
Место рождения
Гуанчжоу, Китай
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Полицейская история 7.6
Полицейская история (1985)
Полицейская история 2 7.0
Полицейская история 2 (1988)
Громобой 7.0
Громобой (1995)

Фильмография Юен Чор

Громобой 7
Громобой Pik lik feng
боевик 1995, Гонконг
Полицейская история 2 7
Полицейская история 2 Ging chaat goo si juk jaap
боевик, триллер, комедия 1988, Гонконг
Полицейская история 7.6
Полицейская история Ging chaat goo si
боевик, триллер, комедия 1985, Гонконг
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