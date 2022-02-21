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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Юен Чор
Chor Yuen
Киноафиша
Персоны
Юен Чор
Юен Чор
Chor Yuen
Дата рождения
8 октября 1934
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
21 февраля 2022
Место рождения
Гуанчжоу, Китай
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Полицейская история
(1985)
7.0
Полицейская история 2
(1988)
7.0
Громобой
(1995)
Фильмография Юен Чор
7
Громобой
Pik lik feng
боевик
1995, Гонконг
7
Полицейская история 2
Ging chaat goo si juk jaap
боевик, триллер, комедия
1988, Гонконг
7.6
Полицейская история
Ging chaat goo si
боевик, триллер, комедия
1985, Гонконг
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