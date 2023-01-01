Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Разбой" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полицейская история 3: Суперполицейский Полицейская история 3: Суперполицейский
Киноафиша Фильмы Полицейская история 3: Суперполицейский Полицейская история 3: Суперполицейский, 1992: актеры и роли
Ging chaat goo si 3: Chiu kap ging chaat Полицейская история 3: Суперполицейский 1992 / Гонконг
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Полицейская история 3: Суперполицейский, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Тун Стэнли Тун Stanley Tong
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Мишель Йео Мишель Йео Michelle Yeoh Кеннет Цан Kenneth Tsang Ва Юэнь Билл Танг Bill Tung Мэгги Чун Maggie Cheung
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше