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Ниндзя-убийца Ниндзя-убийца
Киноафиша Фильмы Ниндзя-убийца Ниндзя-убийца, 2009: актеры и роли
Ninja Assassin Ниндзя-убийца 2009 / США
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Ниндзя-убийца, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс МакТиг Джеймс МакТиг James McTeigue
В ролях
Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Рик Ян Ric Jan Бен Майлс Ben Miles Сон Ган Сон Ган Sung Kang Рэндолл Дак Ким Randall Duk Kim Того Игава Togo Igawa
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