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Ниндзя-убийца
Ниндзя-убийца, 2009: актеры и роли
Ninja Assassin
Ниндзя-убийца
2009 / США
Трейлер
7.8
Оцените
37
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Ниндзя-убийца, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс МакТиг
James McTeigue
В ролях
Наоми Харрис
Naomie Harris
Рик Ян
Ric Jan
Бен Майлс
Ben Miles
Сон Ган
Sung Kang
Рэндолл Дак Ким
Randall Duk Kim
Того Игава
Togo Igawa
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