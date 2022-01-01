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Джеймс МакТиг
Джеймс МакТиг
James McTeigue
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Джеймс МакТиг
James McTeigue
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Дата рождения
29 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер
Биография Джеймс МакТиг
Режиссер. Родился 29 декабря 1967 года. Австралия.
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Фильмография Джеймс МакТиг
Проникновение
триллер
2018, США
5.0
Уцелевшая
триллер, боевик
2015, США
5.0
Ворон
триллер
2012, США / Испания / Венгрия
7.0
Ниндзя-убийца
боевик
2009, США
7.0
«V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик
2005, США / Великобритания / Германия
7.0
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