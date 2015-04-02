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Лесная братва Лесная братва
Киноафиша Фильмы Лесная братва Отзывы о мультфильме «Лесная братва»
Over the Hedge Лесная братва 2006 / США
7.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о мультфильме «Лесная братва»

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Наша рецензия

«Лесная братва», церемония премьеры которой прошла 1 июня в «Художественном» (в качестве аперитива были поданы дети с танцевальными номерами, второй из коих, изображавший брачные игры насекомых, смотрелся даже весьма недурственно, а на десерт сцену перед экраном сервировали Гошей Куценко, подарившим русский голос еноту RJ, и его соратниками по дубляжу в рамках импровизированной пресс-конференции), – не только единственная творческая удача из всего мультипликационного многообразия, вылившегося…

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Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел с удовольствием, несмотря на преклонный возраст...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dale 2 апреля 2015, 12:51
Позволю себе не согласиться с oksana_female. "Шрек" это стеб над сказками и ничего более. Лесная Братва это яркая едкая соц. сатира над американским образом жизни и мысли. Это, кстати, совершенно верно и в рецензии отмечено. Это единственный (!) мультик, над которым я не только смеялся во время посмотра, но и задумался после. Пожалуй, это лучший мульт из того что я видел. Оч. рекомендую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ateh 2 апреля 2015, 12:51
мульт просто супер! все эти дебильноватые и поверхностные ЛП, мадагаскары и прочее из этой серии (ну может кроме шрека) просто отдыхают.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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