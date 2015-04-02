Наша рецензия

«Лесная братва», церемония премьеры которой прошла 1 июня в «Художественном» (в качестве аперитива были поданы дети с танцевальными номерами, второй из коих, изображавший брачные игры насекомых, смотрелся даже весьма недурственно, а на десерт сцену перед экраном сервировали Гошей Куценко, подарившим русский голос еноту RJ, и его соратниками по дубляжу в рамках импровизированной пресс-конференции), – не только единственная творческая удача из всего мультипликационного многообразия, вылившегося…