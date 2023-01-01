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Лесная братва
Лесная братва, 2006: актеры и роли
Over the Hedge
Лесная братва
2006 / США
7.6
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Лесная братва, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тим Джонсон
Tim Johnson
Кэри Керкпэтрик
В ролях
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Гэрри Шэндлинг
Стив Карелл
Steve Carell
Омид Джалили
Omid Djalili
Эллисон Дженни
Allison Janney
Авриль Лавинь
Юджин Леви
Eugene Levy
Ник Нолти
Nick Nolte
Гоша Куценко
Томас Хейден Черч
Thomas Haden Church
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
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