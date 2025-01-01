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Боло Йен
Bolo Yeung
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Персоны
Боло Йен
Боло Йен
Bolo Yeung
Дата рождения
3 июля 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер
Популярные фильмы
8.1
Выход Дракона
(1973)
7.4
Кровавый спорт
(1988)
5.8
Двойной удар
(1991)
Фильмография Боло Йен
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Спорт
Триллер
Год
Все
2015
1991
1988
1973
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
3
Весь мир у наших ног
The Whole World at Our Feet
приключения, боевик
2015, Казахстан
Смотреть трейлер
5.8
Двойной удар
Double Impact
боевик, криминал
1991, США
7.4
Кровавый спорт
Bloodsport
спорт, драма, боевик
1988, США
Смотреть трейлер
8.1
Выход Дракона
Enter the Dragon
боевик, драма, триллер
1973, Гонконг / США
Смотреть трейлер
Новости личной жизни Боло Йен
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