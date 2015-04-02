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Не пойман - не вор Не пойман - не вор
Киноафиша Фильмы Не пойман - не вор Отзывы о фильме «Не пойман - не вор»
Inside Man Не пойман - не вор 2006 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Не пойман - не вор»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Название фильма – Inside Man – дистрибьюторы в конце концов перевели как «Не пойман – не вор», несмотря на то что в советском прокате уже был фильм с таким названием, снятый Ивом Робером в 1958 году и оснащенный Луи де Фюнесом в главной роли. Первоначально планировалось озаглавить произведение как «Подсадная утка», что и отражено в соответствующем ролике, однако никаких «подсадных уток» в картине нет. Inside Man – это нечто вроде «Скрывающийся внутри», тем более что герой Клайва Оуэна,…

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Троль 2 апреля 2015, 12:51
Не только суперский фильм но еще и немерянная сатира. Куча мелочей которые делают фильм не скучным хоть и идет два часа. Чего стоят хотябы глазки следаков при допросе грудастой тетки :D Или непонятки с албанским президентом в банке :D (Смотрел в оригинале потому не могу сказать как оно на русском)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
yogyrt 2 апреля 2015, 12:51
Не смотрел ..завтра схожу....)) надеюсь интересно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Троль 2 апреля 2015, 12:51
Нельзя ходить на этот фильм в ожидание шоу аля ванхельсинг или оушенов. Это не шоу - это кино. Если ходить с одной спрямленной крепким орешком извилиной то кино не выше тройки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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