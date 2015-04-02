Наша рецензия

Название фильма – Inside Man – дистрибьюторы в конце концов перевели как «Не пойман – не вор», несмотря на то что в советском прокате уже был фильм с таким названием, снятый Ивом Робером в 1958 году и оснащенный Луи де Фюнесом в главной роли. Первоначально планировалось озаглавить произведение как «Подсадная утка», что и отражено в соответствующем ролике, однако никаких «подсадных уток» в картине нет. Inside Man – это нечто вроде «Скрывающийся внутри», тем более что герой Клайва Оуэна,…