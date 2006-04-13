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Киноафиша Рецензии «Не пойман - не вор»: Рецензия Киноафиши

«Не пойман - не вор»: Рецензия Киноафиши

13 апреля 2006 00:00
«Не пойман - не вор»: Рецензия Киноафиши

Название фильма – Inside Man – дистрибьюторы в конце концов перевели как «Не пойман – не вор», несмотря на то что в советском прокате уже был фильм с таким названием, снятый Ивом Робером в 1958 году и оснащенный Луи де Фюнесом в главной роли. Первоначально планировалось озаглавить произведение как «Подсадная утка», что и отражено в соответствующем ролике, однако никаких «подсадных уток» в картине нет. Inside Man – это нечто вроде «Скрывающийся внутри», тем более что герой Клайва Оуэна, спланировавший и осуществивший идеальное ограбление, и вправду скрывается внутри некоего искусственного простенка, отчасти напоминающего тюремную камеру, и оттуда рассказывает зрителю, насколько отлично все было придумано и сделано.

Среди всех фильмов Спайка Ли «Не пойман – не вор», пожалуй, наиболее «голливудский» и «мейнстримный». Здесь нет ни афроамериканского быта, ни испепеляющей социальной критики с заметным уклоном «влево», ни политической сатиры, ни драматических притч с религиозными коннотациями. Под началом Брайана Грейзера, одного из главных голливудских продюсеров, участники проекта просто грабят банк и просто расследуют фатальное исчезновение грабителей в конце этой увлекательной процедуры. Делают они всё это, надо сказать, очень хорошо. Спайк Ли демонстрирует сжатый, четкий, предельно реалистический почерк: в отличие от многих авторов, откровенно выпендривающихся на столь заезженную тему, – ему веришь. Однако за этой близящейся к документальности достоверностью стоят десятилетиями оттачивавшиеся Голливудом техника и школа съемки подобных экшн-детективов. Недаром в финале, представляющем собой классический плутовской хэппи-энд, возникает ироническая ссылка на стильный черно-белый американский нуар 40–50-х.

Впрочем, совершенно обойтись без «социально-моральной подкладки» Спайк Ли не смог. Наиболее выразительный герой «Не пойман – не вор» – оказавшийся в числе заложников маленький мальчик, не выпускающий из рук электронную игрушку, где нужно застрелить, зарезать и забить до смерти максимальное число прохожих, а взятие 32-го отделения Манхэттенского трастового банка – это самая натуральная экспроприация экспроприаторов, осуществление вековой мечты «благородных разбойников», выраженной в лозунге «Грабь награбленное!». Добычей людей, захвативших банк, оказываются не деньги вкладчиков, а содержимое депозитной ячейки, принадлежащей председателю совета директоров вышеупомянутого заведения, который нажил свое имущество еще в 40-х, обирая спасавшихся от нацистов евреев. Некоторое время даже кажется, что финансовая мотивация, упоминаемая персонажем Оуэна в начале и в конце, вообще отсутствует и все дело носит характер нравственного воздаяния. Потом, правда, баланс любви к справедливости и любви к бриллиантам восстанавливается, завершаясь ироническим умиротворением всех участников данной истории. Потому что на сей раз Спайк Ли вместо изготовления горьких пилюль и разящих стрел занялся выпечкой праздничного пирога. Получился ли этот пирог качественным? Несомненно.

Vlad Dracula

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