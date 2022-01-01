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Подлинная история дамы с камелиями
Киноафиша Фильмы Подлинная история дамы с камелиями Подлинная история дамы с камелиями, 1981: актеры и роли
Storia vera della signora dalle camelie, La Подлинная история дамы с камелиями 1981 / Италия / Франция / ФРГ
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Подлинная история дамы с камелиями, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мауро Болоньини Mauro Bolognini
В ролях
Изабель Юппер Изабель Юппер Isabelle Huppert Джан Мария Волонте Gian Maria Volonté Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Фабрицио Бентивольо Фабрицио Бентивольо Fabrizio Bentivoglio
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