Киноафиша Фильмы Пес-призрак: Путь самурая Награды и номинации фильма Пес-призрак: Путь самурая

Награды и номинации фильма Пес-призрак: Путь самурая 1999

Каннский кинофестиваль 1999 Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1999 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 1999
Приз зрительских симпатий
Победитель
