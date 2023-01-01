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Пес-призрак: Путь самурая
Киноафиша Фильмы Пес-призрак: Путь самурая Пес-призрак: Путь самурая, 1999: актеры и роли
Ghost Dog: The Way of the Samurai Пес-призрак: Путь самурая 1999 / Германия / США / Франция / Япония
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Пес-призрак: Путь самурая, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Джармуш Джим Джармуш Jim Jarmusch
В ролях
Форест Уитекер Джон Торми John Tormey Клифф Горман Cliff Gorman Дэннис Лью Фрэнк Минуччи Frank Minucci Джин Руффини Gene Ruffini Ричард Портноу Richard Portnow
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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