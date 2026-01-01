Меню
Чочара
Награды и номинации фильма Чочара
Награды и номинации фильма Чочара 1960
Оскар 1962
Лучшая женская роль
Победитель
Каннский кинофестиваль 1961
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Foreign Actress
Победитель
