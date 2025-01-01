Меню
Награды и номинации фильма Роман Полански: разыскиваемый и желанный 2008

Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Номинант
 Outstanding Nonfiction Special
Номинант
 Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Сандэнс 2008 Сандэнс 2008
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
