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Свидетель
Киноафиша Фильмы Свидетель Свидетель, 1981: актеры и роли
Eyewitness Свидетель 1981 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Свидетель, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Йетс Peter Yates
В ролях
Уильям Хёрт Уильям Хёрт William Hurt Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Ирен Ворф Кеннет МакМиллан Kenneth McMillan Памела Рид Pamela Reed Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
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Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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