Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Борсалино Награды и номинации фильма Борсалино

Награды и номинации фильма Борсалино 1970

Золотой глобус 1971 Золотой глобус 1971
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Берлинале 1970 Берлинале 1970
Золотой берлинский медведь
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Проклятый дух Шредингера: в «Магической битве» официально оживили самого ненавистного злодея тайтла – фанаты 5 лет считали, что он погиб
Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем
Только один персонаж появится во всех трех сериалах по «Игре престолов» сразу: его имя знают все фанаты
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
«Худший фильм, который я когда-либо снимал»: треш-триллер Тарантино о маньяке-каскадере провалился в прокате, но обрел культовый статус
Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается
Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра
Сюжет — как две капли воды: похоже, «Невский» не так уж оригинален — в Турции сняли то же самое еще в 2008-м
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше