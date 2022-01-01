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На ярком солнце
На ярком солнце, 1960: актеры и роли
Plein soleil
На ярком солнце
1960 / Франция / Италия
7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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На ярком солнце, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рене Клеман
René Clément
В ролях
Роми Шнайдер
Romy Schneider
Ален Делон
Alain Delon
Аве Нинчи
Билли Кирнс
Billy Kearns
Фрэнк Латимор
Frank Latimore
Эльвира Попеско
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Erno Crisa
Мари Лафоре
Marie Laforêt
Морис Роне
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