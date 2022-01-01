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На ярком солнце На ярком солнце
Киноафиша Фильмы На ярком солнце На ярком солнце, 1960: актеры и роли
Plein soleil На ярком солнце 1960 / Франция / Италия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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На ярком солнце, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рене Клеман Рене Клеман René Clément
В ролях
Роми Шнайдер Роми Шнайдер Romy Schneider Ален Делон Ален Делон Alain Delon Аве Нинчи Билли Кирнс Billy Kearns Фрэнк Латимор Frank Latimore Эльвира Попеско Эрно Криза Erno Crisa Мари Лафоре Marie Laforêt Морис Роне Maurice Ronet
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