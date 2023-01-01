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По прозвищу «Чистильщик»
По прозвищу «Чистильщик», 2007: актеры и роли
Code Name: The Cleaner
По прозвищу «Чистильщик»
2007 / США
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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По прозвищу «Чистильщик», 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лес Мэйфилд
В ролях
Седрик Энтертейнер
Люси Лью
Lucy Liu
Марк Дакаскос
Mark Dacascos
Каллум Кит Ренни
Callum Keith Rennie
Пол Беккер
Роберт Кларк
Джина Холден
Gina Holden
Элизабет Херли
Elizabeth Hurley
Уилл Пэттон
Will Patton
Николетт Шеридан
Nicollette Sheridan
ДеРэй Дэвис
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