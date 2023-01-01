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Загадка мертвеца
Киноафиша Фильмы Загадка мертвеца Загадка мертвеца, 1985: актеры и роли
Dead Man's Folly Загадка мертвеца 1985 / США
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Загадка мертвеца, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клайв Доннер Clive Donner
В ролях
Питер Устинов Питер Устинов Peter Ustinov Джин Стэплтон Jean Stapleton Констанс Каммингс Constance Cummings Тим Пиготт-Смит Тим Пиготт-Смит Tim Pigott-Smith Джонатан Сесил Jonathan Cecil Кеннет Крэнэм Кеннет Крэнэм Kenneth Cranham Сьюзан Вулдридж Кристофер Гард Джефф Ягер Jeff Yagher Николетт Шеридан Николетт Шеридан Nicollette Sheridan
Переводчик
Переводчик
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