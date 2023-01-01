Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Загадка мертвеца
Загадка мертвеца, 1985: актеры и роли
Dead Man's Folly
Загадка мертвеца
1985 / США
5.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Загадка мертвеца, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клайв Доннер
Clive Donner
В ролях
Питер Устинов
Peter Ustinov
Джин Стэплтон
Jean Stapleton
Констанс Каммингс
Constance Cummings
Тим Пиготт-Смит
Tim Pigott-Smith
Джонатан Сесил
Jonathan Cecil
Кеннет Крэнэм
Kenneth Cranham
Сьюзан Вулдридж
Кристофер Гард
Джефф Ягер
Jeff Yagher
Николетт Шеридан
Nicollette Sheridan
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
История повторяется спустя 111 лет: кем оказались новые жертвы «Титаника»
Поставила домохозяек на место: вот как одевается Самбурская, когда никто не видит
Теперь понятно, почему ее бросили: внешность тайной жены Тома Круза вызовет оторопь
«Вызывает недоумение»: связь Нагиева с коллегой постарше наконец-то обросла деталями
Публичные унижения: испанская дочь Ветлицкой оказалась в центре скандала
Самая успешная участница «Дома-2» показала детей: скоро мать перерастут
Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской
Эти слова Джеки Чана помогут добиться успеха: актуальны как никогда
Главный герой фильма «Назад в будущее» умирал три раза: не заметили даже внимательные
Звезда советского кино делила постель с Моргуновым: обомлеете, когда ее увидите
От злости лицо перекосило: Кейт Миддлтон высказала детям все, что думает
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить