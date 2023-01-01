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Открытое море Открытое море
Киноафиша Фильмы Открытое море Кадры из фильма «Открытое море»
Open Water Открытое море 2003 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Кадры из фильма «Открытое море»

Вся информация о фильме
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