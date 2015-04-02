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Открытое море Открытое море
Киноафиша Фильмы Открытое море Отзывы о фильме «Открытое море»
Open Water Открытое море 2003 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Открытое море»

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Наша рецензия

Как гласит вступительная ремарка, фильм «Открытое море» основан на реальных событиях. Конечно, тот, кто посмотрит эту картину, в финале поймет, что «гарантированная документальность» относится примерно к первой трети, а все остальное – чистой воды режиссерская реконструкция, очень, впрочем, смахивающая на правду. Но дело, разумеется, не в этом, потому что даже самая бесхитростная фотосъемка придумывает свой объект в не меньшей степени, чем, например, театр абсурда – свой. Дело в том, что ссылка…

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зритель 2 апреля 2015, 12:51
Хотите выкинуть свои билеты и испортить настроение, наблюдая за лузерами, сходите на этот фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Фильм полный отстой я не советую никому на него ходить.....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ann 2 апреля 2015, 12:51
Ужасный фильм. Знаете, какбуд-то съели, что-то противное и не знаете, чем бы это заесть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Цап-Царапка 2 апреля 2015, 12:51
Вот так вот! Два человека опустили фильм и никто на него больше не пошел! Маладцы! А между прочим фильм неоднозначный. Дело тут вовсе не в акулах или философском переосмыслении жизни перед лицом смерти. Просто страшно представить себя и своего близкого человека на их месте. Невыносимо ждать помощи, а потом наступления беспроглядной ночи. Все это вытягивает душу больше, чем тени по углам под психоделичесую музыку. И не надо никаких катастрофических кровавых сцен, достаточно посмотреть в лицо женщине наблюдающей как её любимого терзают акулы. А насчет затянутости это вы зря. Ожидание развязки и есть атмосфера фильма! Ожидание-ожидание-ожидание... оно дает возможность почувствовать себя в шкуре этих ребят, особенно когда не знаешь развязки. Очень тяжелый фильм, но никак не скучный...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирина 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела фильм "Открытое Море". Очень не понравился. Задумка режиссера м.б. и хорошая (точнее даже не задумка режиссера, а произошедшее реально в жизни), но постановка отвратительная. Фильм очень нудный. Первые полчаса фильма смотришь в предвкушении захватывающих событий, вторую часть фильма смотришь с разочарованием, заключительную часть фильма смотришь в полусонном состоянии с сожелением потеренных денег и времени. Если очень любопытно можно взять этот фильм на кассете и посмотреть дома, но в кинотеатр ходить не стоит!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
elkanavtka 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Цап-Царапка, 15/10/2004 - 12:31:15):Очень тяжелый фильм, но никак не скучный...



Полностью согласна. Сегодня посмотрела этот фильм по ТВ - до вечера ходила под впечатлением. Просто представила на их месте себя и своего мужа - очень страшно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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