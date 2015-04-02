Наша рецензия

Как гласит вступительная ремарка, фильм «Открытое море» основан на реальных событиях. Конечно, тот, кто посмотрит эту картину, в финале поймет, что «гарантированная документальность» относится примерно к первой трети, а все остальное – чистой воды режиссерская реконструкция, очень, впрочем, смахивающая на правду. Но дело, разумеется, не в этом, потому что даже самая бесхитростная фотосъемка придумывает свой объект в не меньшей степени, чем, например, театр абсурда – свой. Дело в том, что ссылка…