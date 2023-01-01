Этот омерзительный напиток в СССР пили тогда, когда кофе не завозили в магазины: странный вкус и состав

Конкин и Высоцкий соперничали даже в реальной жизни: вы и не подозревали почему

Клеопатра или Виктория: этот тест ответит, какой королевой вы были в прошлой жизни

Секретный метод воспитания гениев: от этих уловок Теплякова оторопь берет

Вот какой ляп в комедии «Любовь и голуби» все проморгали: внимание на шею Надюхи

Женился на немке и пожалел: почему звезду фильма «А зори здесь тихие» бросил даже сын

Даже советский фильм далек от идеала: англичане смеются, когда видят эти ляпы в «Шерлоке Холмсе»

Не «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи»: самую смешную советскую комедию сейчас почти забыли

Фанаты ахнули, узнав о пристрастии Вали из «Сватов»: вот в каком виде ее застали в туалете

Этот старорусский напиток вводит иностранцев в ступор: даже не рискуют его пить

Пошел на поводу у чувств: семья Гордона разрушилась при участии Барановской