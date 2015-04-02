Курт Виммер – режиссер, не лишенный некоторого таланта, что видно даже по кадру в прологе, где фигура главной героини виртуозно преломляется в вытянутое стрекозье тело вертолета, однако «Ультрафиолет» определенно не его праздник. Это даже не праздник японского комикса, многообещающе нарисованного в самом начале помощниками Виммера: тут нет совершенно никакой деконструкции в духе Кристофера Нолана («Бэтмен. Начало») или М. Найта Шьямалана («Неуязвимый»), а простым обилием боевых сцен в наше…
Музыка с середины фильма и до конца - группа "Jem" , песня называется "24".
Скачать бесплатно без проблем можно на mp3real.ru вроде так...
Я себе скачал
Не очень кому интерсно скачать можна на kinoshara.com
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