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Ультрафиолет Ультрафиолет
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Ultraviolet Ультрафиолет 2006 / США
6.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Ультрафиолет»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Курт Виммер – режиссер, не лишенный некоторого таланта, что видно даже по кадру в прологе, где фигура главной героини виртуозно преломляется в вытянутое стрекозье тело вертолета, однако «Ультрафиолет» определенно не его праздник. Это даже не праздник японского комикса, многообещающе нарисованного в самом начале помощниками Виммера: тут нет совершенно никакой деконструкции в духе Кристофера Нолана («Бэтмен. Начало») или М. Найта Шьямалана («Неуязвимый»), а простым обилием боевых сцен в наше…

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Coolаааа 2 апреля 2015, 12:51
Мега фильм будет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ИуфМшЫ 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Fear от 09/02/2006 - 03:37:56




Музыка с середины фильма и до конца - группа "Jem" , песня называется "24".

Скачать бесплатно без проблем можно на mp3real.ru вроде так...

Я себе скачал
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
jamaica 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел, это пародия на Resident Evil, Эон Флакс и других фильмов.

Не очень кому интерсно скачать можна на kinoshara.com
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Слип 2 апреля 2015, 12:51
Хуже фильма в своей жизни я не видел. А видел я много разных....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алишка 2 апреля 2015, 12:51
Люди помагите пожалуйста!!!!!!!!!!! Что за песня играет,когда Милла уворачивается от пуль Китайской крови?????✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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