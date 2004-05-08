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5.9
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Фильмы
Тори
5.9
Тори
, 2004
Tori
Япония / короткометражный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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5.9
О фильме
Сборник из пяти коротких историй
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В ролях
Shogen
Kage
Таданобу Асано
Ринко Кикути
Масару Миядзаки
Showa Noiru
Режиссер
Таданобу Асано
Сценарист
Sakichi Sato
Композитор
Таданобу Асано
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Япония
Продолжительность
1 час 2 минуты
Год выпуска
2004
Премьера в мире
8 мая 2004
Дата выхода
8 мая 2004
Япония
Другие названия
Tori
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
14
голосов
6
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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