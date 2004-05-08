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Постер фильма Тори
5.9
Киноафиша Фильмы Тори
5.9

Тори

, 2004
Tori
Япония / короткометражный / 18+
Постер фильма Тори
5.9

О фильме

Сборник из пяти коротких историй

В ролях

Shogen
Kage
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Ринко Кикути
Ринко Кикути
Масару Миядзаки
Showa Noiru
Режиссер Таданобу Асано
Сценарист Sakichi Sato
Композитор Таданобу Асано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 8 мая 2004
Дата выхода
8 мая 2004 Япония
Другие названия
Tori

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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