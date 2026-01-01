Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Эдит Морейра
Maria Edite Moreira
Киноафиша
Персоны
Мария Эдит Морейра
Мария Эдит Морейра
Maria Edite Moreira
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.1
Порнократия
(2004)
Фильмография Мария Эдит Морейра
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.1
Порнократия
Anatomie de l'enfer
драма
2004, Франция
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667