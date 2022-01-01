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Птицы
Птицы, 2001: актеры и роли
Peuple migrateur, Le / Winged Migration
Птицы
2001 / Франция / Италия / Германия / Испания / Швейцария
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Птицы, 2001: актеры и роли
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Режиссер
Жак Перрен
Jacques Perrin
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Пес-самурай и город кошек
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Отзывы
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