Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лицо зла
Киноафиша Фильмы Лицо зла Лицо зла, 1996: актеры и роли
Evil Has A Face Лицо зла 1996 / США
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Лицо зла, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Фреско Rob Fresco
В ролях
Шон Янг Шон Янг Sean Young Уильям Р. Моузес Джо Гузалдо Joe Guzaldo Брайтон Хертфорд Brighton Hertford Челси Росс Chelcie Ross
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Приложение киноафиши