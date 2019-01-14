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Запрещенные игры
Отзывы о фильме «Запрещенные игры»
Jeux Interdits
Запрещенные игры
1952 / Франция
8.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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dnipro19
14 января 2019, 18:43
Оценка
"Вторая мировая война. Родители Полетт,5, погибают при воздушном налёте, и её с неохотой берёт на воспитание крестьянская семья. Полетт заводит дружбу сыном приёмных родителей, Мишелем,11. Дети создают тайный мир смерти, которую они видят вокруг себя. Собирая трупы животных и насекомых, они совершают над ними священные обряды, а затем хоронят их в заброшенном сарае…"
Несколько замечаний к фильму перед фильмом:
--Экранизация романа знаменитого французского писателя Франсуа Бойе «Тайные игры»/"Les jeux inconnus, 1947;
--Первоначально французский продюсер Робер Дорфман планировал выпустить фильм состоящий из трёх новелл снятых разными режиссёрами, однако из-за финансовых трудностей была снята только новелла «Запрещённые игры» (в марте-апреле 1951), из которой, впоследствии, было решено сделать полнометражный фильм;
--Чтобы растянуть новеллу до полного метра, съёмочной группе пришлось доснимать часть материала (сентябрь 1952);
--Музыкальные темы в фильме аранжированы и исполнены испанским гитаристом Нарсисо Йепесом.....
........Шикарное антивоенное кино, хотя войну, как таковую, зритель практически не видит. В начале картины показаны бомбардировки и обстрелы мирных жителей, но большая часть времени происходит в деревне, которая далеко от войны. Внимание авторов уделено больше тому, как война влияет на людей и, особенно, как трагично она влияет на детей. Основная идея фильм - это то, что война и дети несовместимы. Дети не должны в таком юном возрасте терять близких, не должны знакомится с трудностями и лишениями.......Блистательный французский режиссер Рене Клеман в этой ленте берется за действительно запретную тему. Он показывает совсем не войну, а детей. Крупным планом, размашисто и без надрыва. Мир глазами ребенка. Смерть родителей кажется чем-то само собой разумеющимся. Предсмертные агонии любимого пса не осознаются. Так с окоченевшим трупом собаки и приходится блуждать по лесу.......Необычный фильм вышел у него - одновременно очень драматичный и удивительно милый и простой. Описать его как-то не получается - это надо видеть, но ничего нового и сверхоригинального не стоит рассчитывать увидеть - Клеман показывает ужасы войны очень простым и понятным языком, но делает он это очень профессионально, создав очень сильную, мощную, эмоциональную картину, которая вряд ли кого-то оставит равнодушным, а от концовки слезы на глаза невольно наворачиваются... При просмотре хочется и смеяться и плакать. Все показано с такой любовью и трогательностью, через призму детского восприятия, что просмотр фильма не проходит бесследно........У маленькой Полетт родители погибают при налете немецкой авиации, а дело происходит во Франции, в 1940. Блуждая, она знакомится с деревенским мальчиком Мишелем, который приводит ее к своей семье. В деревне о войне знают из газетных статей и по тому, что постоянно летают самолеты, а вдали взрываются снаряды, поэтому в семье Мишеля все заняты бытовыми проблемами. Полетт и Мишель быстро сдружились, но однажды придет время расстаться, так как девочку заберут в приют для сирот.......Самое забавное в этом кино происходит на уровне идентификации его по жанру. Определить его, как военную драму, конечно же можно, но так ли всё однозначно? Сатирический и даже местами циничный гротеск, в который раз за разом 'заваливается' картина француза, не оставляет сомнения, перед зрителем - комедия! Война если и появляется в кадре, то только, как завязка сюжета- в самом начале, потом она остаётся где-то на периферии. И даже шум кружащих над жилищами героев самолётов и частые сигналы осветительных ракет, не вызывают сколь какого-нибудь чувства тревоги.......Кадр Клемана традиционно- гармонически пропорционален, а 'испанка'прекрасного музыканиа и композитора Нарцисо Йепеса создаёт безмятежный, хотя местами, чуть грустный звуковой фон. Люди гибнут тут без лишнего пафоса, просто замолкают и уже не появляются в кадре. Всё кажется лёгким- особенно смерть и всё кажется ненастоящим- особенно война. А для главных персонажей- Мишеля и Полетт, война так и вовсе- игра, не более того.......Однако, Клеман использует сильный козырь – игру непрофессиональных исполнителей, которая свой органикой и естественностью перекрывает все спорные моменты картины. Особый драматизм характеризует существование в кадре юной француженки Брижит Фоссе, тогда 5, сообщающей ленте непередаваемую трогательность. Подлинные детские реакции: страх и слезы, удивление и радость невозможно симулировать, а это значит, что режиссер провоцировал исполнительницу на них, что, конечно, не совсем этично, но результат заставляет об этом забыть. Несмотря на неоднозначное, концептуально двусмысленное содержание, не только отсутствие монтажных погрешностей и режиссерских ошибок делает ленту шедевром, но еще и тонкая трагикомическая интонация, добавляющая сценам свежести, достоверности и глубины.......Формулировка жюри Венецианского кинофестиваля 1952, гласит: за умение отобразить детскую беззащитность перед ужасами войны....... Однако война лишь на несколько минут заглянет в кадр, градом пуль убив родителей маленькой Полетт. А дальше – большие растерянные глаза девочки, мечущейся с бездыханным телом собачки на руках. Можно было бы подумать, что она не понимает, что её преданный четвероногий питомец умер, но это не так: позже окажется, что эта умная девочка знает всю горькую правду о бренности жизни. Лишившись всех близких в какие-то считанные секунды, она не желает расставаться с другом.......Очень красивые дети в главных ролях – голубоглазые блондины Жорж Пужули, тогда 12, и Брижит Фоссе. Естественные, живущие в кадре. Невозможно оторваться от любования на них. Их отношения, как они стараются друг другу угодить, защитить, прийти ночью и подержать за руку, когда малышка кричит во сне от пережитого кошмара. Вериися, что люди жить друг без друга не могут......Кино напоминает о внезапности смерти. Шли, разговаривали, ругались из-за заглохшей машины – раз, и конец. И не обязательно во время войны. Нужно стараться ценить каждый миг и быть с любимыми людьми. Главный герой носит девочке подарки. В его кармане всегда или яблоко, или кусочек чего-то интересного для детей, например, ладошка от красивой куклы, или парочка жёлтых цыплят за пазухой. Он готов на подвиги ради своего единственного друга........Картина Рене Клемана подкупает многим. Тем, как она умудряется быть одновременно комичной и глубоко трагичной. Тем, насколько смешно и точно изображены взрослые со своими 'тараканами'. И тем, насколько искренними и живыми получились дети, у которых тоже свои тараканы. Точнее, таракан. Самый настоящий. А еще щенок, цыплята, земляной червяк, малиновка... И истинная любовь, ради которой они готовы идти на жертвы.......Однако свои виртуальные кладбища в этой истории создает и взрослый мир. В деревенской семье умирает сын/брат, а к этой трагедии относятся совершенно по-иному, нежели принято в нашем (да и не только в нашем) восприятии. Смерть у Клемана – это не вой матери, не слезы отца, не страх брата/сестры перед замершим неподвижно на кровати телом… Смерть здесь – это забота о том, что надо починить скрипящий катафалк, собрать соседей на церковное богослужение, принести венок… Люди с войной закрываются в свою скорлупу, а потому прохожие, уже не обращают внимание на трупы, лежащие на улицах. Чудовищное становится естественным. И у детей мир игр трансформируется во внешне нечто ужасное – игру с настоящими похоронами........Мотив не преданных земле останков отца и матери, а вместе с ними сотен и тысяч других людей, красной линией проходит через всю ткань картины. Этим вопросом озабочена Полетт и её вновь обретенный друг Мишель. Дети войны не пекут песочные пироги, не играют в куклы – они заняты серьезной задачей: погребение найденных животных. Возведение крестов улитке, мышке и другой живности – это особый детский вклад в общее дело сохранение памяти об усопших, это своего рода символ надежды, что кто-то другой, найдя их трупы, возведет памятник родителям девочки. И это в то время, когда взрослые представители французской нации, живущие в одной деревне, продолжают враждовать друг с другом.......Рене Клеман сделал очень непростой фильм, который тем не менее, в полной мере оправдал его амбиции - как одного из лучших французских режиссеров того времени. Каким-то невероятным чудом режиссеру удалось не скатиться в слезливую сентиментальность и показать главное - 'война зло для детей' .....
14 января 2019, 18:43
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Несколько замечаний к фильму перед фильмом:
--Экранизация романа знаменитого французского писателя Франсуа Бойе «Тайные игры»/"Les jeux inconnus, 1947;
--Первоначально французский продюсер Робер Дорфман планировал выпустить фильм состоящий из трёх новелл снятых разными режиссёрами, однако из-за финансовых трудностей была снята только новелла «Запрещённые игры» (в марте-апреле 1951), из которой, впоследствии, было решено сделать полнометражный фильм;
--Чтобы растянуть новеллу до полного метра, съёмочной группе пришлось доснимать часть материала (сентябрь 1952);
--Музыкальные темы в фильме аранжированы и исполнены испанским гитаристом Нарсисо Йепесом.....
........Шикарное антивоенное кино, хотя войну, как таковую, зритель практически не видит. В начале картины показаны бомбардировки и обстрелы мирных жителей, но большая часть времени происходит в деревне, которая далеко от войны. Внимание авторов уделено больше тому, как война влияет на людей и, особенно, как трагично она влияет на детей. Основная идея фильм - это то, что война и дети несовместимы. Дети не должны в таком юном возрасте терять близких, не должны знакомится с трудностями и лишениями.......Блистательный французский режиссер Рене Клеман в этой ленте берется за действительно запретную тему. Он показывает совсем не войну, а детей. Крупным планом, размашисто и без надрыва. Мир глазами ребенка. Смерть родителей кажется чем-то само собой разумеющимся. Предсмертные агонии любимого пса не осознаются. Так с окоченевшим трупом собаки и приходится блуждать по лесу.......Необычный фильм вышел у него - одновременно очень драматичный и удивительно милый и простой. Описать его как-то не получается - это надо видеть, но ничего нового и сверхоригинального не стоит рассчитывать увидеть - Клеман показывает ужасы войны очень простым и понятным языком, но делает он это очень профессионально, создав очень сильную, мощную, эмоциональную картину, которая вряд ли кого-то оставит равнодушным, а от концовки слезы на глаза невольно наворачиваются... При просмотре хочется и смеяться и плакать. Все показано с такой любовью и трогательностью, через призму детского восприятия, что просмотр фильма не проходит бесследно........У маленькой Полетт родители погибают при налете немецкой авиации, а дело происходит во Франции, в 1940. Блуждая, она знакомится с деревенским мальчиком Мишелем, который приводит ее к своей семье. В деревне о войне знают из газетных статей и по тому, что постоянно летают самолеты, а вдали взрываются снаряды, поэтому в семье Мишеля все заняты бытовыми проблемами. Полетт и Мишель быстро сдружились, но однажды придет время расстаться, так как девочку заберут в приют для сирот.......Самое забавное в этом кино происходит на уровне идентификации его по жанру. Определить его, как военную драму, конечно же можно, но так ли всё однозначно? Сатирический и даже местами циничный гротеск, в который раз за разом 'заваливается' картина француза, не оставляет сомнения, перед зрителем - комедия! Война если и появляется в кадре, то только, как завязка сюжета- в самом начале, потом она остаётся где-то на периферии. И даже шум кружащих над жилищами героев самолётов и частые сигналы осветительных ракет, не вызывают сколь какого-нибудь чувства тревоги.......Кадр Клемана традиционно- гармонически пропорционален, а 'испанка'прекрасного музыканиа и композитора Нарцисо Йепеса создаёт безмятежный, хотя местами, чуть грустный звуковой фон. Люди гибнут тут без лишнего пафоса, просто замолкают и уже не появляются в кадре. Всё кажется лёгким- особенно смерть и всё кажется ненастоящим- особенно война. А для главных персонажей- Мишеля и Полетт, война так и вовсе- игра, не более того.......Однако, Клеман использует сильный козырь – игру непрофессиональных исполнителей, которая свой органикой и естественностью перекрывает все спорные моменты картины. Особый драматизм характеризует существование в кадре юной француженки Брижит Фоссе, тогда 5, сообщающей ленте непередаваемую трогательность. Подлинные детские реакции: страх и слезы, удивление и радость невозможно симулировать, а это значит, что режиссер провоцировал исполнительницу на них, что, конечно, не совсем этично, но результат заставляет об этом забыть. Несмотря на неоднозначное, концептуально двусмысленное содержание, не только отсутствие монтажных погрешностей и режиссерских ошибок делает ленту шедевром, но еще и тонкая трагикомическая интонация, добавляющая сценам свежести, достоверности и глубины.......Формулировка жюри Венецианского кинофестиваля 1952, гласит: за умение отобразить детскую беззащитность перед ужасами войны....... Однако война лишь на несколько минут заглянет в кадр, градом пуль убив родителей маленькой Полетт. А дальше – большие растерянные глаза девочки, мечущейся с бездыханным телом собачки на руках. Можно было бы подумать, что она не понимает, что её преданный четвероногий питомец умер, но это не так: позже окажется, что эта умная девочка знает всю горькую правду о бренности жизни. Лишившись всех близких в какие-то считанные секунды, она не желает расставаться с другом.......Очень красивые дети в главных ролях – голубоглазые блондины Жорж Пужули, тогда 12, и Брижит Фоссе. Естественные, живущие в кадре. Невозможно оторваться от любования на них. Их отношения, как они стараются друг другу угодить, защитить, прийти ночью и подержать за руку, когда малышка кричит во сне от пережитого кошмара. Вериися, что люди жить друг без друга не могут......Кино напоминает о внезапности смерти. Шли, разговаривали, ругались из-за заглохшей машины – раз, и конец. И не обязательно во время войны. Нужно стараться ценить каждый миг и быть с любимыми людьми. Главный герой носит девочке подарки. В его кармане всегда или яблоко, или кусочек чего-то интересного для детей, например, ладошка от красивой куклы, или парочка жёлтых цыплят за пазухой. Он готов на подвиги ради своего единственного друга........Картина Рене Клемана подкупает многим. Тем, как она умудряется быть одновременно комичной и глубоко трагичной. Тем, насколько смешно и точно изображены взрослые со своими 'тараканами'. И тем, насколько искренними и живыми получились дети, у которых тоже свои тараканы. Точнее, таракан. Самый настоящий. А еще щенок, цыплята, земляной червяк, малиновка... И истинная любовь, ради которой они готовы идти на жертвы.......Однако свои виртуальные кладбища в этой истории создает и взрослый мир. В деревенской семье умирает сын/брат, а к этой трагедии относятся совершенно по-иному, нежели принято в нашем (да и не только в нашем) восприятии. Смерть у Клемана – это не вой матери, не слезы отца, не страх брата/сестры перед замершим неподвижно на кровати телом… Смерть здесь – это забота о том, что надо починить скрипящий катафалк, собрать соседей на церковное богослужение, принести венок… Люди с войной закрываются в свою скорлупу, а потому прохожие, уже не обращают внимание на трупы, лежащие на улицах. Чудовищное становится естественным. И у детей мир игр трансформируется во внешне нечто ужасное – игру с настоящими похоронами........Мотив не преданных земле останков отца и матери, а вместе с ними сотен и тысяч других людей, красной линией проходит через всю ткань картины. Этим вопросом озабочена Полетт и её вновь обретенный друг Мишель. Дети войны не пекут песочные пироги, не играют в куклы – они заняты серьезной задачей: погребение найденных животных. Возведение крестов улитке, мышке и другой живности – это особый детский вклад в общее дело сохранение памяти об усопших, это своего рода символ надежды, что кто-то другой, найдя их трупы, возведет памятник родителям девочки. И это в то время, когда взрослые представители французской нации, живущие в одной деревне, продолжают враждовать друг с другом.......Рене Клеман сделал очень непростой фильм, который тем не менее, в полной мере оправдал его амбиции - как одного из лучших французских режиссеров того времени. Каким-то невероятным чудом режиссеру удалось не скатиться в слезливую сентиментальность и показать главное - 'война зло для детей' .....
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