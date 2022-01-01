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Берта по прозвищу «Товарный вагон»
Киноафиша Фильмы Берта по прозвищу «Товарный вагон» Берта по прозвищу «Товарный вагон», 1972: актеры и роли
Boxcar Bertha Берта по прозвищу «Товарный вагон» 1972 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Берта по прозвищу «Товарный вагон», 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Барбара Херши Барбара Херши Barbara Hershey Дэвид Кэррэдин Барри Праймус Barry Primus Берни Кэйси Джон Кэррэдин Виктор Арго Victor Argo Гарри Нортхап
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