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Берта по прозвищу «Товарный вагон»
Берта по прозвищу «Товарный вагон», 1972: актеры и роли
Boxcar Bertha
Берта по прозвищу «Товарный вагон»
1972 / США
6.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Берта по прозвищу «Товарный вагон», 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Барбара Херши
Barbara Hershey
Дэвид Кэррэдин
Барри Праймус
Barry Primus
Берни Кэйси
Джон Кэррэдин
Виктор Арго
Victor Argo
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