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Отряд Трубачева сражается
Отряд Трубачева сражается, 1957: актеры и роли
Отряд Трубачева сражается
1957 / СССР
7.3
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Отряд Трубачева сражается, 1957: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Илья Фрэз
Ilya Frez
В ролях
Олег Вишнев
Николай Яковченко
Юрий Боголюбов
Екатерина Литвиненко
Елена Максимова
Сергей Блинников
Анатолий Кубацкий
Петро Дупак
Леонид Харитонов
Таисия Литвиненко.Юрий Медведев
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