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Отряд Трубачева сражается Отряд Трубачева сражается
Киноафиша Фильмы Отряд Трубачева сражается Отряд Трубачева сражается, 1957: актеры и роли
Отряд Трубачева сражается 1957 / СССР
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отряд Трубачева сражается, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Илья Фрэз Илья Фрэз Ilya Frez
В ролях
Олег Вишнев Николай Яковченко Юрий Боголюбов Екатерина Литвиненко Елена Максимова Сергей Блинников Сергей Блинников Анатолий Кубацкий Анатолий Кубацкий Петро Дупак Леонид Харитонов Таисия Литвиненко.Юрий Медведев
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