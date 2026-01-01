Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Эффект бабочки
Постеры фильма «Эффект бабочки»
Постеры фильма «Эффект бабочки»
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Рейс 298
Отзывы
2026, США, триллер
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Можно ли держать микроволновку включенной в сеть 24/7? Три причины пойти и выдернуть вилку прямо сейчас
Растираем пару капель на ладонях - и протираем подмышки: это масло убивает запах пота
5 шикарных сериалов вернутся в июле с новыми сезонами – готовьтесь к бессонным ночам: от sci-fi до «Ходячих мертвецов»
Крови и обнажёнки будет море: Нолан чуть не отказался снимать «Одиссею» с темнокожей Еленой — студии поставили ультиматум
Отвисла челюсть от свежего детектива Netflix с 15 000 000 просмотров за 2 дня: чудовищный трукрайм «шокирует, возмутит и напугает»
Власти СССР запретили Раневской сняться в этом культовом кино – актриса не простила до самой смерти: «Лучше кожу с ж**ы продавать»
5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов
В «Доме дракона» наконец появился интриган не хуже Мизинца – а вы и не поняли: гениальную подставу Лариса заметили единицы
«Между первой и второй» — тест небольшой: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с посиделками за столом
Этой сказке СССР уже 60 лет, а от нее в восторге даже японцы: «Очень рад, что есть Баба-яга»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667