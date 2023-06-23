Так называемый «эффект бабочки» – это классический случай принципиального изменения будущего за счет переделки какой-нибудь малозначительной детали в прошлом (например убиения бабочки), описанный еще Рэем Брэдбери. То есть позавчера оборвали самбу белого мотылька – послезавтра получаете туннель в конце света. Таким образом, сюжет путешествия во времени определен – осталось лишь придумать подробности. Подробности, скажем сразу, у авторов «Эффекта бабочки» Эрика Бресса и Дж. Мэкки Грубера…
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