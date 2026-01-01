Оповещения от Киноафиши
Крупная рыба
Награды и номинации фильма Крупная рыба
Награды и номинации фильма Крупная рыба 2003
Награды
Оскар 2004
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший фильм
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
