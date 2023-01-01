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Крупная рыба
Крупная рыба, 2003: актеры и роли
Big Fish
Крупная рыба
2003 / США
7.8
Оцените
32
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Крупная рыба, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Альберт Финни
Albert Finney
Билли Крудап
Billy Crudup
Элисон Ломан
Alison Lohman
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Стив Бусеми
Steve Buscemi
Джефф Кэмпбелл
Jeff Campbell
Дэнни ДеВито
Danny DeVito
Джессика Лэнг
Jessica Lange
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