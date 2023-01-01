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Крупная рыба Крупная рыба
Киноафиша Фильмы Крупная рыба Крупная рыба, 2003: актеры и роли
Big Fish Крупная рыба 2003 / США
7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Крупная рыба, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Альберт Финни Albert Finney Билли Крудап Билли Крудап Billy Crudup Элисон Ломан Элисон Ломан Alison Lohman Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Стив Бусеми Steve Buscemi Джефф Кэмпбелл Jeff Campbell Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Джессика Лэнг Джессика Лэнг Jessica Lange
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