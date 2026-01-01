Меню
Киноафиша Фильмы Любовные похождения блондинки Награды и номинации фильма Любовные похождения блондинки

Награды и номинации фильма Любовные похождения блондинки 1965

Оскар 1967 Оскар 1967
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965 Венецианский кинофестиваль 1965
Golden Lion
Номинант
