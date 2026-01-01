Меню
Награды и номинации фильма Любовные похождения блондинки
Награды и номинации фильма Любовные похождения блондинки 1965
Оскар 1967
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965
Golden Lion
Номинант
