1 Take Me to the Club Mannequin 3:36

2 Seventeen Ladytron / Daniel Hunt 3:31

3 Frank Sinatra Miss Kittin, The Hacker 3:53

4 Money, Success, Fame, Glamour Felix Da House Cat, The Pop Tarts, Macaulay Culkin, Сет Грин, Chloe Sevigny 3:23

5 You're My Disco Waldorf 4:27

6 Two of Hearts Stacey Q 3:37

7 Overdose (Lady Radio Mix) DJ Tomcraft / Eniac 2:57

8 Get Happy Happy Thought Hall 3:28

9 Le Rock 01 Vitalic 3:05

10 Go! (Single Edit) Tones On Tail / Peter Murphy 2:35

11 New York, New York Nina Hagen 4:42

12 It Can't Come Quickly Enough (Edit) Scissor Sisters / Jason Sellards 3:32

13 Inside Out W.I.T. / L. Tee 3:36

14 Kiss Me Stephen Duffy 3:26

15 Give Me Tonight Shannon 3:53

16 How to Be a Millionaire ABC / Mark White 3:35

17 Crash Keoki 2:54

18 The La La Song Marilyn Manson / J. Harry 1:32