Киноафиша Фильмы Асфальтовые джунгли Награды и номинации фильма Асфальтовые джунгли

Награды и номинации фильма Асфальтовые джунгли 1950

Оскар 1951 Оскар 1951
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1951 Золотой глобус 1951
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Best Cinematography - Black and White
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1950 Венецианский кинофестиваль 1950
Best Actor
Победитель
Golden Lion
Номинант
