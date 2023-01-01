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В спальне В спальне
Киноафиша Фильмы В спальне В спальне, 2001: актеры и роли
In the Bedroom В спальне 2001 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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В спальне, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Филд Todd Field
В ролях
Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Сисси Спэйсек Sissy Spacek Мариса Томей Мариса Томей Marisa Tomei Уиллиам Мапотер Уиллиам Уайз Карен Аллен Karen Allen Фрэнк Т. Уэллс Ник Стал Ник Стал Nick Stahl Селия Уэстон Селия Уэстон Celia Weston
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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