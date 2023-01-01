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В спальне
В спальне, 2001: актеры и роли
In the Bedroom
В спальне
2001 / США
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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В спальне, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Филд
Todd Field
В ролях
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Сисси Спэйсек
Sissy Spacek
Мариса Томей
Marisa Tomei
Уиллиам Мапотер
Уиллиам Уайз
Карен Аллен
Karen Allen
Фрэнк Т. Уэллс
Ник Стал
Nick Stahl
Селия Уэстон
Celia Weston
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