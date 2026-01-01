Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Поллок 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000 Венецианский кинофестиваль 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
