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Поллок
Поллок, 2000: актеры и роли
Pollock
Поллок
2000 / США
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Поллок, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эд Харрис
Ed Harris
В ролях
Эд Харрис
Ed Harris
Марша Гей Харден
Marcia Gay Harden
Том Бауэр
Tom Bower
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
Бад Корт
Bud Cort
Джон Херд
John Heard
Вэл Килмер
Val Kilmer
Роберт Нотт
Robert Knott
Дэвид Лири
Салли Мерфи
Молли Ригэн
Стефани Сеймур
Stephanie Seymour
Мэттью Сассман
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor
Сэда Томпсон
Норберт Вайссер
Norbert Weisser
Эверетт Куинтон
Everett Quinton
Аннабель Гурвич
Annabelle Gurwitch
Джон Ротман
John Rothman
Кенни Шарф
Kenny Scharf
Том МакГиннесс
Tom McGuinness
Кэтрин Уоллак
Katherine Wallach
Кассандра Клевики
Слоун Шелтон
Sloane Shelton
Эми Мэдиган
Amy Madigan
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Переводчик
Рецензия
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