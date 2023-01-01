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Поллок Поллок
Киноафиша Фильмы Поллок Поллок, 2000: актеры и роли
Pollock Поллок 2000 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Поллок, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris
В ролях
Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Марша Гей Харден Марша Гей Харден Marcia Gay Harden Том Бауэр Том Бауэр Tom Bower Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Бад Корт Bud Cort Джон Херд Джон Херд John Heard Вэл Килмер Вэл Килмер Val Kilmer Роберт Нотт Robert Knott Дэвид Лири Салли Мерфи Молли Ригэн Стефани Сеймур Stephanie Seymour Мэттью Сассман Джеффри Тэмбор Джеффри Тэмбор Jeffrey Tambor Сэда Томпсон Норберт Вайссер Norbert Weisser Эверетт Куинтон Everett Quinton Аннабель Гурвич Annabelle Gurwitch Джон Ротман John Rothman Кенни Шарф Kenny Scharf Том МакГиннесс Tom McGuinness Кэтрин Уоллак Katherine Wallach Кассандра Клевики Слоун Шелтон Sloane Shelton Эми Мэдиган Amy Madigan
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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