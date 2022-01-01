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Прах Анджелы Прах Анджелы
Киноафиша Фильмы Прах Анджелы Прах Анджелы, 1999: актеры и роли
Angela's Ashes Прах Анджелы 1999 / США / Ирландия
8.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Прах Анджелы, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Паркер Алан Паркер Alan Parker
В ролях
Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Роберт Карлайл Роберт Карлайл Robert Carlyle Джо Брин Joe Breen Киаран Оуенс Майкл Лидж Michael Legge
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