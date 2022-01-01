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Джинджер и Фред
Киноафиша Фильмы Джинджер и Фред Джинджер и Фред, 1986: актеры и роли
Ginger e Fred Джинджер и Фред 1986 / Италия / Франция / ФРГ
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Джинджер и Фред, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини Федерико Феллини Federico Fellini
В ролях
Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Джульетта Мазина Giulietta Masina Франко Фабрици Franco Fabrizi Фредерик Ледебур Франческо Касале Аугусто Педороси
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