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В любви и войне
В любви и войне, 1996: актеры и роли
In Love and War
В любви и войне
1996 / США
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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В любви и войне, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Аттенборо
Richard Attenborough
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Крис О'Дауд
Chris O'Dowd
Маккензи Эстин
Mackenzie Astin
Эмилио Бонуччи
Emilio Bonucci
Винченцо Николи
Vincenzo Nicoli
Рокко Куорзелл
Тара Хьюго
Tara Hugo
Иан Келли
Марго Стайнберг
Margot Steinberg
Колин Стинтон
Colin Stinton
Ингрид Лэйси
Ingrid Lacey
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
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