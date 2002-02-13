Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Улица наслаждений
1 постер
Улица наслаждений

Rue Des Plaisirs 18+
О фильме

1945 год. Роскошный публичный дом, который вскоре закроют. Марьон — одна из девочек борделя с бесподобной фигурой и прекрасным лицом — мечтает о карьере водевильной актрисы, о любви и бескорыстных друзьях. В нее безумно, безнадежно влюблен Малыш Луи — слуга и доверенное лицо девушек. Не зная, как осчастливить Марьон, он отправляется на поиски Того Самого Мужчины. Но найти его непросто. Возможно, избранником идеалистки-проститутки станет некто Дмитрий...
Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 13 февраля 2002
Дата выхода
13 февраля 2002 Франция
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $1 188 065
Производство Ciné B, Cinéma Parisien, KC Medien
Другие названия
Rue des plaisirs, Love Street, Malonumu gatve, Rua dos Prazeres, Strada placerilor, Straße der heimlichen Freuden, Titkos örömök utcája, Ulica uciech, Zevkler Sokağı, Ο δρόμος των αισθήσεων, Улица наслаждений, 歓楽通り
Режиссер
Патрис Леконт
Патрис Леконт
В ролях
Летиция Каста
Летиция Каста
Патрик Тимси
Патрик Тимси
Венсан Эльбаз
Венсан Эльбаз
Катрин Муше
Катрин Муше
Изабель Спад
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.0
Оцените 13 голосов
5.3 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Улица наслаждений - смотреть в онлайн-кинотеатре

Улица наслаждений

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
