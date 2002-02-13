1945 год. Роскошный публичный дом, который вскоре закроют. Марьон — одна из девочек борделя с бесподобной фигурой и прекрасным лицом — мечтает о карьере водевильной актрисы, о любви и бескорыстных друзьях. В нее безумно, безнадежно влюблен Малыш Луи — слуга и доверенное лицо девушек. Не зная, как осчастливить Марьон, он отправляется на поиски Того Самого Мужчины. Но найти его непросто. Возможно, избранником идеалистки-проститутки станет некто Дмитрий...
СтранаФранция
Продолжительность1 час 35 минут
Год выпуска2002
Премьера в мире13 февраля 2002
Дата выхода
13 февраля 2002
Франция
Бюджет$15 000 000
Сборы в мире$1 188 065
ПроизводствоCiné B, Cinéma Parisien, KC Medien
Другие названия
Rue des plaisirs, Love Street, Malonumu gatve, Rua dos Prazeres, Strada placerilor, Straße der heimlichen Freuden, Titkos örömök utcája, Ulica uciech, Zevkler Sokağı, Ο δρόμος των αισθήσεων, Улица наслаждений, 歓楽通り