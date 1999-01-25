Рок-н-ролл мертв, но те, кто играл его когда — то, по — прежнему живы и здоровы. 18 лет назад их узнавали на улицах, поклонницы не давали им проходу, их портреты красовались на футболках подростков, а песни — звучали повсюду.

Теперь музыкантам за тридцать, и никто не вспоминает об их существовании. Гитары и концерты сменились пеленками и семейными торжествами. Казалось бы, жизнь вошла в обычное русло, но тут представитель известной компании предлагает друзьям вновь объединиться, чтобы повторить свой грандиозный успех.

Развенчанные короли рок — н-ролла решают вернуться на музыкальный Олимп, но после 18 лет молчания уже толком и не помнят, какой стороной держать гитары. Никто не верит в их успех.Но, если погасшие звезды возгораются вновь, значит, это кому — нибудь нужно.