Страна США

Продолжительность 1 час 21 минута

Год выпуска 1999

Премьера онлайн 7 января 2000

Премьера в мире 25 января 1999

MPAA R

Сборы в мире $11 130

Производство HSX Films, Ignite Entertainment, Motion Picture Corporation of America (MPCA)

Другие названия

The Suburbans, A bamba banda, Ha-Comeback, Les suburbans, Los suburbanos, The Suburbans - O Recomeço, The Suburbans - Ricordi ad alta fedeltà, The suburbans - Takaisin listoille, The Suburbans - The Beat Goes On, To rock ton proastion, Το ροκ των προαστίων, Короли рока, Момчетата от предградията, ザ・サバーバンズ