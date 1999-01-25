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Киноафиша Фильмы Короли рока

Короли рока

The Suburbans 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Рок-н-ролл мертв, но те, кто играл его когда — то, по — прежнему живы и здоровы. 18 лет назад их узнавали на улицах, поклонницы не давали им проходу, их портреты красовались на футболках подростков, а песни — звучали повсюду.

Теперь музыкантам за тридцать, и никто не вспоминает об их существовании. Гитары и концерты сменились пеленками и семейными торжествами. Казалось бы, жизнь вошла в обычное русло, но тут представитель известной компании предлагает друзьям вновь объединиться, чтобы повторить свой грандиозный успех.

Развенчанные короли рок — н-ролла решают вернуться на музыкальный Олимп, но после 18 лет молчания уже толком и не помнят, какой стороной держать гитары. Никто не верит в их успех.Но, если погасшие звезды возгораются вновь, значит, это кому — нибудь нужно.

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 7 января 2000
Премьера в мире 25 января 1999
Дата выхода
25 января 1999 Россия 12+
19 января 2000 Бельгия
28 марта 2000 Исландия
25 января 1999 Казахстан
25 января 1999 Украина
24 марта 2000 Япония
MPAA R
Сборы в мире $11 130
Производство HSX Films, Ignite Entertainment, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Другие названия
The Suburbans, A bamba banda, Ha-Comeback, Les suburbans, Los suburbanos, The Suburbans - O Recomeço, The Suburbans - Ricordi ad alta fedeltà, The suburbans - Takaisin listoille, The Suburbans - The Beat Goes On, To rock ton proastion, Το ροκ των προαστίων, Короли рока, Момчетата от предградията, ザ・サバーバンズ
Режиссер
Донал Ларднер Уорд
В ролях
Донал Ларднер Уорд
Крэйг Бирко
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Дик Кларк
Эми Бреннеман
Эми Бреннеман
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.7
Оцените 12 голосов
4.2 IMDb
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