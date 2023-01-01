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Глядя друг на друга
Глядя друг на друга, 1982: актеры и роли
Egymasra nezve
Глядя друг на друга
1982 / Венгрия
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Глядя друг на друга, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карой Макк
Károly Makk
В ролях
Ядвига Янковска-Цислак
Ильдико Бансаги
Гражина Шаполовска
Grażyna Szapołowska
Юдит Хернади
Judit Hernádi
Йозеф Кронер
Jozef Kroner
Дьюла Сабо
Gyula Szabó
Петер Андораи
Анетт Анталь
Золтан Бенкоци
Ференц Бач
Дьердьи Фаи
Эва Иго
Eva Igo
Агнес Камонди
Янош Ковач
János Kovács
Вильмош Кун
Vilmos Kun
Шандор Макаи
Чаба Оскаи
Габор Ревицки
Gábor Reviczky
В прокате
Премьеры
Онлайн
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